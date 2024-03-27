Çok Bulutlu 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.03.2024 10:16

Sivas'ta "Tiyatrom 58" projesi kırsaldaki öğrencileri tiyatroyla buluşturacak

Sivas Valiliği tarafından başlatılan "Tiyatrom 58" projesi ile her hafta kırsalda yaşayan 58 öğrenci tiyatro ile buluşacak.

Sivas'ta "Tiyatrom 58" projesi kırsaldaki öğrencileri tiyatroyla buluşturacak
[Fotograf: AA]

Proje kapsamında Yıldızeli ilçesinden gelen 58 öğrenci, küresel ısınma duyarlılığın anlatıldığı "Pofu" adlı oyunu izledi.

Tiyatronun ardından şehrin tarihi, kültürel mekanlarını ve müzeleri gezen öğrenciler, geleneksel sporlardan okçuluk ve biniciliği de tecrübe etti.

Günün son programında öğrenciler Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e makamında ziyarette bulundu.

Proje hakkında bilgi veren Şimşek, "Valiliğimiz himayelerinde öğrencilerimizi akademik, sportif, sosyal ve kültürel birçok alanda desteklemeye, hazırladığımız proje ve çalışmalarla evlatlarımıza önemli imkanlar sunmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek öğrencilerin kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemeyi hedeflediklerini söylüyor:

"Başlattığımız Tiyatrom 58 projesiyle kırsalda yaşayan 58 çocuğumuza her hafta tiyatro deneyimini yaşatmayı planlıyoruz. Sizleri bu tarihi binada ağırlamaktan mutlu olduk. Güzel anılar biriktirerek şehir merkezinden ayrılıyorsunuz. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bu anlamlı etkinlik, sizlerin ufkuna ve genel kültürüne ciddi katkılar sağlayacaktır."

Vali Şimşek, ziyaretine gelen öğrencilere kitap hediye etti.

ETİKETLER
Sivas
Sıradaki Haber
Kütahya'da kesilen ağacın üzerine devrilmesiyle yaralanan kişi hastanede öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:07
İslahiye'deki depremzede hak sahiplerinin yarısından çoğunun evi hazır
12:02
Kırgız neneler 'Türkü Kervanı' ile geleneklerini gelecek nesillere aktarıyor
12:00
TCDD ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor
11:55
Bilim insanları, Antarktika'da deniz ve göl ekosistemlerini araştırdı
12:09
Türkiye'nin su depolama kapasitesi artırılacak
12:01
Liderler hangi sandıklarda oy kullanacak?
Van Gölü kahverengiye boyandı
Van Gölü kahverengiye boyandı
FOTO FOKUS
AK Parti Milletvekili Keleş küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
AK Parti Milletvekili Keleş küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ