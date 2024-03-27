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Güncel
AA 27.03.2024 10:04

Balıkesir ve Eskişehir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir ve Eskişehir'de yasa dışı yollarla yurda giren 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir ve Eskişehir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamındaki istihbarat çalışmaları sonucu şüpheli 2 aracı durdurdu.

Ekipler, 2 otomobilde Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmenin yanı sıra göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişinin bulunduğunu tespit etti.

Otomobillere el koyan ekipler, araçta ve şüphelilerin üzerlerinde suç geliri olduğu değerlendirilen 27 bin 905 lira ile 1800 avro ele geçirdi.

Düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem başlatıldığı, gözaltına alınan 2 şüphelinin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

Eskişehir'de ise İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alpu Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol uygulamasında durdurulan araçta 3 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi. Bu kişiler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli ise gözaltına alındı.

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