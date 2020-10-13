Bursa'da alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Bursa Bölge Başkanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın Mahmur'daki kampında eğitim aldığı belirlenen M.Ö'nün (28) Bursa'da bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine sabah saatlerinde şüpheliye ait adrese Jandarma Özel Harekat Timleri'nin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan M.Ö. jandarmaya götürüldü.

Öte yandan, Suriye uyruklu N.S'nin (33) terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdiğini belirleyen ekipler, zanlıyı kent merkezindeki evinde gözaltına aldı.

Şüphelilere ait adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.