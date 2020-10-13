Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki duvarlara çeşitli resimler çizdiklerini söyledi.

İlçedeki bütün duvarları bu resimlerle güzelleştireceklerini aktaran İlidi, amaçlarının ilçeye güzel hizmetler kazandırmak olduğunu söyledi.

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ile Şube Müdürü Metin Aral da duvarlara resimleri çizen Görsel Sanatlar öğretmenlerini ziyaret etti.

Tunçel, "Vatandaşlarımız ve öğrencilerimizin tarihi değerlere sahip çıkmalarını sağlamak ve merak duygusu uyandırmak adına güzel bir çalışma olmuş. Bu nedenle çalışmayı ortaya koyan tüm öğretmenlerimizi kutluyorum. Bu güzel projeyi başlatan kaymakamımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.