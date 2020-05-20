Gemlik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, imza Şahinyurdu mevkisinde, yangın sonucu orman vasfını kaybetmiş arazide yaklaşık 10 gün süren çalışmanın ardından tamamlandı. 70 metre eninde ve 216 metre boyunda bir alanda çizilen imza, İstanbul güzergahında seyreden uçaklardan görülebiliyor.

