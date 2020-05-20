Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'ın talimatı doğrultusunda ilçenin kırsal mahallerinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, İlçe Jandarma Komutanlığı ve muhtarlar tarafından belirlenerek Kızılay'a bildirildi.

Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen gıda kolileri, jandarma ve Kızılay gönüllüleri tarafından Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi 3 bin aileye götürüldü.