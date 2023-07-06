Bursa'da kazanın ardından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

S.B. idaresindeki otomobil ile A.A'nın kullandığı motosiklet, Alanyurt Yolu Metal Sanayi Kavşağı’nda çarpıştı.

Kazada maddi hasar meydana gelirken, taraflar arasında sözlü tartışma başladı.

Bu sırada olay yerine motosiklet sürücüsünün babası M.A. da geldi.

Otomobil sürücüsünün arkadaşları, motosiklet sürücüsü A.A, kardeşi C.A. ve babası M.A'yı sopalarla darbetti. Olayda otomobil sürücüsü S.B de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Hastanede taraflar yeniden karşı karşıya gelirken, Çevik Kuvvet ekipleri bölgeye gelerek tarafları sakinleştirdi.