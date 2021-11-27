Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 14:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Bursa'da kaza: 4 İHH gönüllüsü hayatını kaybetti
İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinin bulunduğu otomobil Bursa yakınlarında kaza yaptı, araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında meydana geldi. Araç, aynı yönde seyreden kamyona arkadan çarptı.
Otomobilin sürücüsü Muratcan Kaya ile Yusuf Taha Göktaş, Kaan Talip Tığlı ve Tarık Kesekçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İHH gönüllüleri İstanbul'dan Bursa'daki bir programa katılmak için yola çıkmıştı.
Etiketler: Trafik Kazası
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