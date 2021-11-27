Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de 2 kardeşin evi yandı
[Fotoğraf: AA]
Artvin'de çıkan yangında iki kardeşe ait evler yandı. Yangın sonucunda binalar kullanılamaz hale geldi.
Artvin'de merkeze bağlı Aşağı Maden köyü Merkez Mahallesi'nde Mustafa İlbeyi'ne ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, Mustafa İlbeyi'nin kardeşi Recep İlbeyi'nin evine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin köylülerin yardımıyla yürüttüğü yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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