İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde, dün saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda kimliği belirsiz 2 kişi evine gitmeye çalışan Erhan Ç. isimli şahsı ‘büyü ve muska yaptığı’ iddiasıyla beyzbol sopalarıyla dövmeye başladı.

Bir anda saldırıya uğrayan Erhan Ç, bağırarak kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden vatandaşlar araya girdi. Kafasından darbe alan Erhan Ç.’yi yerde bırakan şüpheliler geldikleri araca binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 112 Acil Sağlık ekiplerin gelene kadar yaralı Erhan Ç.’nin kafasına elbiseyle destek yaparak müdahale etti.

Tedavisi devam ediyor

Ambulansla hastaneye kaldırılan Erhan Ç.’nin tedavisi devam ediyor. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.