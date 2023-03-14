Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da iki otomobil çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Yenişehir-Bilecik kara yolunun 15'inci kilometresinde, kırsal İncirli Mahallesi yakınlarında Hamza Kaya (22) idaresindeki otomobille karşı istikametten gelen M.B. (55) yönetimindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü Kaya, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Araçlarda sıkışan yaralı sürücü M.B. ile D.İ. (24) ve A.P. (60), ekiplerce çıkarılarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Kaya'nın cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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