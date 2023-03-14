Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de çaya sürüklenen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çaya sürüklenen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Barış Yavuz (40) idaresindeki otomobil, sağanağın etkili olduğu kırsal Cüneyt Mahallesi'ndeki tarla yolunda Cüneyt Çayı'na sürüklendi.
Aracından inen Yavuz, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Sındırgı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı.
Sürücünün cenazesi, Sındırgı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Balıkesir
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