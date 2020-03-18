Karaman Mahallesi Neşeli Sokağı'ndaki iki katlı müstakil evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen ve itfaiye ekiplerince tahliye edilen 2 kişi, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.