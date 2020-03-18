Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da iki katlı evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Karaman Mahallesi Neşeli Sokağı'ndaki iki katlı müstakil evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Dumandan etkilenen ve itfaiye ekiplerince tahliye edilen 2 kişi, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
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