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Güncel
AA 24.04.2023 09:20

Bursa'da hakkında arama kararı bulunan şahıs, bekçilerden kaçarken dereye atladı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hakkında arama kararı bulunan bir kişi, ekiplerden kaçmak isterken düşüp yaralandı.

Bursa'da hakkında arama kararı bulunan şahıs, bekçilerden kaçarken dereye atladı

Anadolu Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler, bir kişiden şüphelenerek kimlik sordu.

Ekiplere farklı bilgiler vererek oyalamaya çalışan şüpheli, kaçmaya başladı.

Bir süre kaçan şahıs daha sonra demir korkuluğun üzerinden Gökdere Deresi'ne atladı.

Ayağını inciten ve ekiplerden yardım isteyen şüpheli, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı.

Özgür Y. (23) sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özgür Y'nin hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi.

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