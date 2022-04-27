Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
O.S'nin kullandığı 16 FAJ 24 plakalı traktör, ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan O.S'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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