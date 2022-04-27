Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdek ve Edremit ilçelerinde 3 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Ekiplerin düzenledikleri operasyonlarda zanlıların adreslerinde 115 sentetik uyuşturucu hap, 50 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 3 payp, hassas terazi, 2 av tüfeği ve 20 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Balıkesir Uyuşturucu
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