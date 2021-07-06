Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.
Bursa'da, alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesinde evinin önünde oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddia edilen M.Ö, mahalle sakinleri tarafından darbedildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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