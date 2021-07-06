Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çift yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çift yaralandı.
Cemal Topkaya'nın (56) kullandığı 34 BDB 941 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dikbıyık mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Şemsi Topkaya (55) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Bir süre aksayan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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