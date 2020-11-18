Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Yürücekler Mahallesi Orhaneli-Bursa karayolunda bir aracı durdurdu.
Yapılan aramalarda aracın farklı bölümlerine zulalanmış 5 kilogram metamfetamin yakalandı.
Araçta bulunan H.A. ve M.S. gözaltına alındı.
Son Haberler
- 11:43
- 11:40
- 11:40
- 11:34
- 11:32
Sıradaki Haber
Van Gölü'nün çekilmesiyle su altında kalan mikrobiyalitler ve tarihi yapılar ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz