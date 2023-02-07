Bursa'da, Kızılaya depremzedelere gönderilmek üzere 2 günde 4 bin 500 üniteden fazla kan toplandığı, bunun dışında deprem bölgesine ise bin 200 ünite kan gönderildiği öğrenildi.

Toplanan 4 bin 500 ünite kan da yapılacak tetkiklerin ardından ihtiyaca göre bölgelere ulaştırılacak.

Derneğin Bursa Şube Başkanı Murat Tutanç, depremin ardından bölgelere gönderilecek yardımlar ve kan bağışları için çalışma başlattıklarını söyledi.

Yürütülen kan bağışı çalışmalarına vatandaşların yoğun katılım gösterdiğini vurgulayan Tutanç, "Bursa itibariyle kapasitemizin üstünde kan alıyoruz. Bugün itibariyle yeterli miktarda kan toplanmaktadır. Bursalı hemşehirlerimize depremzedelerimiz adına teşekkür ederiz" diye konuştu.

Eskişehir

Türk Kızılayı Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Egemen Temizsoy, depremin ilk anından itibaren Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle kent genelinde çalışma başlattıklarını söyledi.

Temizsoy, deprem haberinin alınmasının ardından bir ekibin arama kurtarma ve yardım faaliyetleri kapsamında yola çıktığını belirterek, kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşlardan gelen ayni ve nakdi yardımların kurulan 5 merkezde kabul edildiğini bildirdi.

Kentte yaşayanların, deprem bölgesinde oluşabilecek kan ihtiyacının karşılanması için kan bağış noktalarına başvurduğunu ifade eden Temizsoy, dünden bu yana yaklaşık 2 bin 500 ünite kan toplandığını bildirdi.

Balıkesir

Balıkesir'de de vatandaşlar kan bağışında bulunmaya devam ediyor.

Karesi ilçesi Eski Kuyumcular Mahallesi'nde bulunan Kızılay Kan Merkezi'ne gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de soğuk havada sıra bekleyen vatandaşlar için hizmet binasını tahsis etti.

Burada, kan vermek isteyen vatandaşlara çay ve çikolata ikram ediliyor.

Yalova

Türk Kızılayının vatandaşlara çağrısı üzerine Yalova'da kan alma birimlerine gelen vatandaşlar bağışta bulunuyor.

Yetkililer, yoğun ilgi üzerine formları dolduran vatandaşların yoğunluk oluşturmaması için kan bağışlarını günlere yayarak almak üzere planlama yaptı.

Kapalı pazar karşısındaki kan alma birimi önünde gazetecilere açıklama yapan Türk Kızılayı Şube Başkanı Selvet Duman, millet ve devlet el birliği içerisinde yaşanan felaketin üstesinden gelineceğine inandığını söyledi.

Şube olarak kan bağışı noktasında yoğunluk yaşadıklarını dile getiren Duman, şunları kaydetti:

İki noktayı aktif yapmak suretiyle gelen kan bağışlarını gerçekleştirdik. Bugün de çok yoğun bir şekilde bağış yapabilmek için insanlarımız kan alma birimlerine gelmeye devam ediyorlar. Burada gelen insanlarımızın beklememesi ve toplanma merkezi olan Bursa'daki stoklama ve laboratuvar tetkik imkanlarının akılcı ve yararlı bir şekilde ilerleyebilmesi için yığılma ve panik yapmadan bunu zamana yayarak önümüzdeki günlerde yine kan alma birimleri bağışları almaya devam edecektir. Rakam olarak yıllık hedeflerimizin üzerinde bir bağış oluyor. Şu an için yüzlerce bağış yapıldı diyebilirim. Bugün olduğu gibi yarın ve ilerleyen günlerde de aynen devam edecek.

Kan verebilmek için soğuk hava ve yağışa aldırış etmeden merkeze gelen vatandaşlar, sıraları geldiğinde içeri girip bağış yaptı.