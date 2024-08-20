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Güncel
AA 20.08.2024 13:16

Bursa merkezli 2 ildeki suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Bursa merkezli 2 ilde suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bursa merkezli 2 ildeki suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve kurulan örgüte üye olma" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, biri cezaevinde olmak üzere 15 şüpheliye yönelik Bursa merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bir kişinin de başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, nitelikli yağma" suçlarından 13 şüpheli ile evrak üzerinden cezaevindeki kişi, tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Tutuklanan 7 kişi arasında cezaevindeki şüphelinin de bulunduğu belirtildi.

Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

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