Dün akşamdan itibaren sabaha kadar yağan kar sonrası şehirdeki tarihi yapı ve alanlar ile yüksek kesimlerde belgesellik kar manzaraları oluştu.

Kentin doğu kesimlerinde yağışın yoğunluğu nedeniyle ulaşımın aksamaması için karayolları ekiplerince çalışma yürütüldü.