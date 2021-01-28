Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa kar yağışının ardından beyaza büründü
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Dün akşamdan itibaren sabaha kadar yağan kar sonrası şehirdeki tarihi yapı ve alanlar ile yüksek kesimlerde belgesellik kar manzaraları oluştu.
Kentin doğu kesimlerinde yağışın yoğunluğu nedeniyle ulaşımın aksamaması için karayolları ekiplerince çalışma yürütüldü.
Etiketler: Kar Yağışı
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