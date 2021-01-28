Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 800 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da 800 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, merkez Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde sahte içki üreterek satış yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin evi ve eklentilerinde arama yaptı.
Aramada, 800 litre sahte şarap, 2 kaynatma kazanı ve 1 damıtma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Son Haberler
- 13:18
- 13:16
- 13:13
- 13:20
- 13:09
Sıradaki Haber
Kastamonu'nun "beyaz altın"ında ekim dönemi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz