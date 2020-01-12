Barınma evinin konuklarına günde üç öğün yemek, 24 saat sıcak su, sürekli sağlık kontrolü gibi imkanlar sunuluyor. 320 yatak kapasitesi bulunan barınma evinde halen 303 kişi kalıyor ve sayı sürekli değişiyor.

Ürünlü'deki barınma evini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, burayı 12 ayı faal hale getirmeyi düşündüklerini, tavuk yetiştiriciliği, fidancılık, seracılık gibi kurslarla evsizlere yeni bir hayat sunmayı amaçladıklarını bildirdi.

Ekim ayında başlayan faaliyetin havaların ısınmaya başladığı mayıs ayında sonlandırıldığını hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Arzu ediyoruz ki herkes ailesiyle, sevdikleriyle, çoluk çocuğuyla beraber yaşlansın, onlarla birlikte hayat sürsün ama maalesef hayatın cilveleri. Farklı sebeplerle insanlar bir şekilde evsiz kalabiliyorlar, sokaklarda kalabiliyorlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu hizmeti çok kaliteli bir şekilde her sene veriyoruz. İnşallah bu yıl yeni uygulamamız olacak. Ben onu da buradan ilan etmek istiyorum. Biz burayı 12 ay faal hale getirmeyi düşünüyoruz. Burada seracılıkla, tavuk yetiştiriciliği, fidancılık gibi farklı iş ve konularla iştigal ederek kendilerine kazanç temin etmeleri noktasında da bir altyapı oluşturmak istiyoruz. Arzu ediyoruz ki insanlar burada kalırken bir şeyler öğretmenin ve üretmenin hazzını yaşasınlar."

Barınma evinin en yaşlı sakini olan ve 6 yıldır bu hizmetten faydalanan 91 yaşındaki Akif Vatan da eşini kaybettikten sonra yalnız kaldığını, kışın barınma evinde yazın ise Çanakkale'deki yakınlarının yanında kaldığını belirtti.

Emekli maaşı olmasına rağmen huzurevinde kalmayı hiç düşünmediğini belirten Vatan, "Biz burada birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Kavgamız gürültümüz yok. Bize bu imkanı sunan Büyükşehir Belediyesine teşekkürler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA