Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, yol denetimlerinin artırıldığı belirtildi.

Denetleme noktalarını sık sık ziyaret eden, polis ve jandarma ekiplerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öner, "Alınan tüm kararlar ve tedbirler vatandaşlarımızın ve toplumun sağlığı için büyük önem teşkil ediyor. Tüm vatandaşlarımızı zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya ve alınan tüm tedbirlere riayet etmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.