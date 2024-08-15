Burdur'un görkemli tarihi yapıları gökyüzünün ışıltılı şovuna tanıklık etti

Her yıl Ağustos ayında Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının ardında bıraktığı partiküllerin Dünya atmosferine girmesiyle oluşan Perseid meteor yağmuru, bu yıl da dünyanın dört bir yanında gözlemlendi.





Yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi olan `Perseid meteor yağmuru`, 12-13 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaştı. Saatte ortalama 60 ila 70 meteorun görülebildiği bu doğa olayı, hava koşullarının uygun olduğu, şehirden uzak ve ışıksız bölgelerde muhteşem anlara sahne oldu. Burdur’un Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti ve Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti de bu eşsiz doğa olayının gözlemlendiği en uygun alanlardandı. Kibyra Antik Kenti’nde bulunan Anıtsal Çeşme, Sagalassos Antik Kenti’nde bulunan Antoninler Çeşmesi, Heroon ve Claudius Kapısı gibi görkemli yapılar gökyüzü ile birleşerek adeta bu eşsiz doğa olayına tanıklık etti.