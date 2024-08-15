AFAD’dan Antalya'ya 'ateş yakmayın' uyarısı

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Antalya’da sıcaklığın yarın 41 dereceye, sonraki gün ise 39 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Sıcaklıkların yüksek seyrettiği kentle ilgili olarak AFAD tarafından ateş yakılmaması konusunda uyarıda bulunuldu. Vatandaşların cep telefonlarına SMS gönderildi. Gönderilen SMS’te şu ifadelere yer verildi:

Orman Genel Müdürlüğü’ne göre 10 gün boyunca meteorolojik nedenlerle vatandaşlarımızın açık alanda ateş yakmamaları, yakanları uyarmaları ve 112'ye bilgi vermesi rica olunur.