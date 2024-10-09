Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.10.2024 17:29

Burdur'da üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddete tepki gösterdi

Burdur'da bir grup üniversite öğrencisi, kadına yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etti.

Burdur'da üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddete tepki gösterdi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri, ellerinde pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Grup adına açıklama yapan öğrencilerden İrem Yılmaz, üniversite öğrencileri olarak kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerini protesto etmek için toplandıklarını söyledi.

Kadınların yaşam hakkının kutsal olduğunu ve hiçbir gerekçeyle ihlal edilemeyeceğini aktaran Yılmaz, şiddet ve cinayetlerin son bulmasını istedi.

Buse Güneş de kadına şiddete "dur" demek için bir adım attıklarını, kadınların yaşam hakkının korunması için toplumun her kesiminin harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Loya Yılgın ise kadınların hayatın her alanında eşit haklara sahip olmaları gerektiğini vurgulayarak, bu hakları savunmanın herkesin sorumluluğu olduğunu bildirdi.

Şiddetsiz bir gelecek için yakalarına beyaz kurdele takan öğrenciler, pankartlarını meydanda bırakarak dağıldı.

ETİKETLER
Burdur Eğitim
Sıradaki Haber
Malatya'da özel halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 7 kişi yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:46
Katil İsrail Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı
14:42
"Lübnan'a tahliye için giden gemilere önce yabancı uyruklular alındı" iddiası yalanlandı
14:32
Katil İsrail ordusunun Lübnan'a saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti
14:38
SGHM'den "hava aracı bakım teknisyeni ithal edileceği" iddialarına yalanlama
14:39
Avrupa'da "evsiz çocuklar" sorunu alarm veriyor
14:36
TBMM'de kadına yönelik şiddete karşı araştırma komisyonu kurulacak
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
FOTO FOKUS
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ