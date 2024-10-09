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Güncel
AA 09.10.2024 17:25

Malatya'da İkizce deprem konutlarının içme suyu isale hattı tamamlandı

Malatya'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan 15,6 kilometre uzunluğundaki çelik borudan oluşan İkizce deprem konutlarının isale hattı tamamlandı.​​​​​​​

Malatya'da İkizce deprem konutlarının içme suyu isale hattı tamamlandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde TOKİ tarafından yapımına başlanan yeni yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için AFAD ve DSİ arasında imzalanan protokol kapsamında 27 yerleşim yerinde yaklaşık 100 bin konutun içme suyu DSİ Genel Müdürlüğü tarafından temin edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde inşa edilen deprem konutları içme suyu isale hattı çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Balta, şunları kaydetti:

"İş kapsamında 15,6 kilometre uzunluğundaki çelik borudan oluşan isale hattı ve 1 adet 5 bin metreküp büyüklüğünde su deposu imalatı tamamlandı. Malatya Pınarbaşı kaptaj kaynağından alınan suyun isale hattı aracılığıyla 5 bin metreküp kapasiteli su deposu ile saniyede 250 litre suyun 90 bin Malatyalı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

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AFAD Deprem DSİ Malatya TOKİ
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