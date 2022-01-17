Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da silahlı saldırı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da silahlı saldırıya uğrayan kişi bacağından yaralandı.
Burdur'da Burç Mahallesi Kışla Caddesi'nde F.K. ile E.A arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. yanında getirdiği tabancayla F.K'ye iki el ateş etti.
Kurşunlardan biri bacağına isabet eden F.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıyı Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri olay yerinde silahıyla bekleyen E.A'yı gözaltına aldı.
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