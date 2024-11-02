Burdur'da restoranda karşılaştığı husumetlisini öldüren zanlı tutuklandı

Burdur'da dün gece 21.00 sıralarında iddialara göre daha önceden aralarında husumet bulunan Hüseyin M. ile Ramazan U. alkollü restoranda karşılaştı.



Hüseyin M.'nin yan masasına oturan Ramazan U. bir süre sonra yanında taşıdığı silahı çıkararak Hüseyin M.'ye 6 el ateş edip olay yerinden kaçtı.



Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine restorana çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Hüseyin M.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Öte yandan, kaçan şahsı yakalamak üzere çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede Ramazan U.'ı yakalayarak gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle Burdur Adliyesi'ne sevk edilen Ramazan U. kasten adam öldürme suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İlk ifadesi ortaya çıktı: "Benden haraç isterdi"



Adliyeye sevk edilen Ramazan U.'ın emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti işleme sebebine ilişkin, `Hüseyin M. benden sürekli haraç isterdi. Daha önce de 50 bin TL aldı ama geri vermedi. Olay günü restorana geldiğinde de 'ben bugün burada yiyeceğim içeceğim ama hesabı sen ödeyeceksin' dedi` iddialarında bulunduğu öğrenildi.