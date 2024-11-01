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Güncel
AA 01.11.2024 19:04

Batman Havalimanı'nda "kimyasal madde" tatbikatı yapıldı

Batman Havalimanı'nda "kimyasal madde" tatbikatı yapıldı.

Batman Havalimanı'nda "kimyasal madde" tatbikatı yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, AFAD Müdürlüğü tarafından İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Batman Havalimanı Müdürlüğü ile Diyarbakır AFAD Birlik Müdürlüğünün katılımıyla kentteki havalimanında Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği Ankara-Batman seferini gerçekleştiren bir hava yolları firmasına ait uçakta bagajların indirilmesi esnasında iki bagaj operatörünün baygınlık geçirdiği bilgisi 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Gelen ihbar üzerine Batman AFAD müdahale ekipleri olay yerine sevk edilerek Diyarbakır AFAD'dan da destek müdahale ekibi ve ekipman talep edildi.

Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İl Emniyet Müdürlüğü, havalimanı güvenlik ve itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Talimatlar gereği olayın yaşandığı alanda giriş ve çıkışlar için gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri kimyasal maddenin tespiti çalışmalarına başlarken sızıntıya maruz kalan kişiler olay yerinden uzaklaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekipler tehlikeli maddenin türünün civa olduğunu tespit ederek tehlikeli maddenin kontrol altına alınması sağlandı.

Tatbikata 13 araçla 47 personel katıldı.

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