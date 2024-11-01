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Güncel
İHA 01.11.2024 18:48

Osmaniye'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Düziçi -Osmaniye karayolu kanlı geçit kavşağında meydana geldi. Kamyonet ile otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle refüje çarparak takla atana otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin müdahalesi ile araçta bulunan 3 kişi araçtan çıkartıldı. Olay yerinde bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaralanan şahıslara yapılan müdahale sonrasında olay yerinde hazır bulunan Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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