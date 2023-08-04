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Güncel
İHA 04.08.2023 11:35

Burdur'da otobüs şoförü ve muavin yolcularla tartıştı, muavin plastik çekiçle yolculara saldırdı

Burdur’da otobüs şoförü ve muavin yolcularla tartıştı, muavin plastik çekiçle yolculara saldırdı.

Burdur'da otobüs şoförü ve muavin yolcularla tartıştı, muavin plastik çekiçle yolculara saldırdı

Tartışmanın büyümesiyle muavin yolculara plastik çekiç ile saldırdı.

Olay Burdur Otogarı'nda gece saat 00.30'da meydana geldi. İstanbul'a gidecek olan otobüste yolcu olarak bulunan üç kişi ile otobüs şoförü ve muavin arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle otobüsün içinde bulunan muavin hızlıca arka kapıya koşarak eline aldığı plastik çekiç ile otobüsten inip yolcuların saldırdı. Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Diğer yolcuların araya girmesiyle ayrılan taraflardan muavin ve otobüs şoförü otobüse binerek olay yerinden uzaklaşmak isteyince güvenlik görevlileri otobüsü durdurmaya çalıştı. Güvenlik görevlilerini dinlemeyen otobüs şoförü otogardan ayrıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Otobüs şoförü, kendisini durdurmak isteyen özel güvenlik görevlisinin üzerine otobüsü sürerek otogardan ayrıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri otobüsün olay yerinden ayrıldığını ihbar etmesinin üzerine Burdur-Isparta yolu üzerinde diğer ekipler tarafından otobüs durdurularak otobüs şoförü H.A.K ve muavin O.B. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yolcu otobüsü ise yedek şoförün idaresinde yoluna devam etti. İfadeleri alınan taraflar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

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