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Güncel
AA 04.08.2023 11:24

Söke'nin tahinli pidesi coğrafi işaretle tescillendi

Aydın'ın Söke ilçesinin yöresel lezzetlerinden tahinli pideye, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Söke'nin tahinli pidesi coğrafi işaretle tescillendi

Söke Ticaret Odası'nın "Tahinli Söke Pidesi"nin coğrafi işaret tescili için yürüttüğü süreç tamamlandı.

Lokomotif Kafe'de düzenlenen toplantıda konuşan Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, coğrafi işaretlerin kentlerin tanıtımına katkıda bulunduğunu söyledi.

Körüklü Çizme, Tatlı Maya Ekmeği ve Şevketi Bostan'ın da daha önce coğrafi işaretini aldıklarını anımsatan Sakalar, "Bugün Söke'mizin tahinli pidesinin coğrafi işaretini aldık. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızla da hızlı bir şekilde yeni coğrafi işaretli ürünlerimizi tescil ettireceğiz" diye konuştu.

Tescil çalışmalarını yürüten Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Neval Genç de coğrafi işaretli ürünlerin tanıtılmasıyla ilçe ekonomisi ve yerel esnafa katma değer sağladığını ifade etti.

Toplantıya AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, önceki dönem milletvekili Metin Yavuz, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, ADÜ Rektörü Bülent Kent, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten başta olmak üzere siyasi partilerin ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

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