Açık 31.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.08.2023 11:07

Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83,81 arttı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, ihracatın geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 83,81 arttığını bildirdi.

Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83,81 arttı

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli merkezli firmaların 2023 temmuz ayında 17 milyon 574 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Yılın yedi ayında 118 milyon 836 bin dolar ihracat yapıldığını ifade eden Ilık, ihracatın haziran ayına göre ise yüzde 6,42 arttığını bildirdi.

İhracat rakamlarının artması için çalıştıklarını kaydeden Ilık, "İhraç edilen ürünler olarak hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ile demir ve demirdışı​​​​​​​ metaller ön sıraya çıktı. İhracat yapılan ülkeler arasında ise Almanya, Kenya, Bulgaristan, İtalya, Angola, Gana, Endonezya ve Romanya gibi ülkeler ilk sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Kırklareli
Sıradaki Haber
Konya'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:01
Meksika Devlet Başkanı Obrador: Teksas Valisi'nin bariyer uygulaması insanlık dışı
11:54
Elazığ'da 2 bin 936 deprem konutunun inşaatı devam ediyor
11:49
Bursa'daki '1 milyar liralık yangın', 40 ton köpük, 20 bin ton su ile söndürüldü
11:46
Güney Kıbrıs'ta ölümcül salgına karşı kedilere koronavirüs hapı verilecek
11:38
Şoygu, Ukrayna'da savaşan "Merkez" birliğini teftiş etti
11:43
Bursa'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Osmanlı mutfağından etsiz çiğ köfte tarifi çıktı
Osmanlı mutfağından etsiz çiğ köfte tarifi çıktı
FOTO FOKUS
Japonya’da şiddetli rüzgar park halindeki aracı metrelerce sürükledi
Japonya’da şiddetli rüzgar park halindeki aracı metrelerce sürükledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ