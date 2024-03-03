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Güncel
İHA 03.03.2024 03:00

Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Burdur’da kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Burdur merkez Konak mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen kazada İstasyon Caddesi'nde seyir halinde olan O.O. idaresindeki otomobil kavşağa geldiği esnada Cengiz Topel Caddesi’nden yola çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile kaldırımda bulunan ağaca çarpan Volkswagen otomobil sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken kaza nedeniyle kapalı olan yol araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. 

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