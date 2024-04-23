Burdur'da içme suyuna alternatif kaynak arayışı devam ediyor

Proje kapsamında Isparta'nın Senir beldesindeki yer altı suyunun borularla kentte getirilmesi çalışmaları sürüyor.



Proje 2025 yazına kadar tamamlanacak



Vali Türker Öksüz, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ile Mustafa Oğuz ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Güder, Senir bölgesine giderek proje hakkında incelemede bulundu. Milletvekili Korkmaz, projenin 2024 yazına yetişemeyeceğini en iyi ihtimalle 2025 yazında su sorununun çözüleceğini söyledi.



Korkmaz, projenin bir an önce başlaması gerektiğini belirterek, "Kuraklık sorunu ortada duruyor. Burdur Belediyesi, Valilik ve Devlet Su İşleri Müdürlüğüyle bir an önce oturup projeye başlamamız lazım. İnşallah yazın kuraklık olmaz ama olma ihtimali yüksek. Kentteki mevcut kuyulardaki su miktarında ciddi sorunlar var." dedi.



Projenin tamamlanmasıyla birlikte Burdur'daki içme suyu sorununun çözüleceği belirtiliyor.