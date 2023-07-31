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Güncel
AA 31.07.2023 13:32

Burdur'da çıkan orman yangınında 3 dekarlık alan yandı

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Burdur'da çıkan orman yangınında 3 dekarlık alan yandı

Yangın, saat 16.00 sıralarında Bucak'ın Elsazı köyünde meydana geldi.

Köy sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı. 7 arazöz ve 2 su ikmal tankerinin müdahale ettiği yangında 3 dekarlık alanın yandığı öğrenildi.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. 

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