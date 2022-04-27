Burdur’da emniyet ekipleri, kontrol noktasında durdukları araç içerisinde 2 bin 790 litre kaçak yakıt ele geçirdi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Nisan Pazartesi günü polis kontrol noktasında durdurulan B.C. idaresindeki araçta yapılan aramada, 7 adet çeşitli ebatlarda plastik tank ve bidonların içerisinde toplamda 2 bin 790 litre karışımlı yakıt ele geçirildi.

Araç sürücüsü B.C.’ye 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet olayı suçundan işlem yapıldı. Şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.