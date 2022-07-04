Burdur'da yaylalarda nisan ayında ekilen domates fideleri ilk meyvelerini vermeye başladı.

İlk hasatlarını yapan üreticiler, sezondan umutlu olduklarını söylediler. Türkiye'nin örtüaltı sebze deposu olarak bilinen Antalya'da topraklar nadasa bırakılırken, dört aylık sebze ihtiyacına cevap veren Burdur'un Gölhisar ilçesinde domates hasadı başladı.

Toplanan ürünler Makedonya, Bulgaristan ve Almanya'ya gidiyor.

Antalya'da üreticilik yapan Uğur Özer, 4 yıldır Gölhisar yaylasında domates yetiştirdiğini belirterek, `30 dekar alanda pembe domates üretiyorum. Nisan ayında dikimini yaptık. Bugün ilk hasadımızı yapıyoruz. Haftada 3 gün hasadımız olur. Hava ve ilkim olarak çok güzel bir bölge. Mevsimsel olarak erken dikimle söküm arasında çok uzun bir mesafe var. Onun için çok daha rahat üretim yapıyoruz` dedi. Ürünlerinin Makedonya, Bulgaristan, Almanya gibi ülkelere gittiğini kaydeden üretici Uğur Özer, `Yurt içi satışlarımız ve yurt dışına satışlarımız var. Ürünlerimizde kalıntı olmadığı için yurt dışına sağlıklı bir şekilde gönderiyoruz. İlk hasadımızda 10 ton civarında mahsulümüz var. Sezonda dekardan 20 ton civarında hasat etmeyi hedefliyoruz. Şu an domatesi 7-7,5 TL'ye satıyoruz` dedi.

`Yayla domatesi verimli ve lezzetli`

Yayla domatesinin sahile göre çok daha verimli ve dayanıklı olduğunu ifade eden üretici Uğur Özer, `70 gün civarında hasat yapıyoruz. Bitkilerimiz oldukça sağlıklı, daha lezzetli yaz üretimi olduğu için güneşi daha çok alıyor. Yayla üretimi daha mantıklı. Kolay diyemem ama sahile göre daha iyi. Bizim sahilde de seralarımız var ama burada daha kaliteli ve verimli sebze yetiştirebiliyoruz` ifadesini kullandı.

Özer, `İmkanlar iyileştirilirse daha fazla üretim yapabiliriz. Maliyetlerimiz yüksek. İlaç, gübre, işçilik derken maliyetler epey yüksek. Fiyatlar iyi giderse kazanırız. Gitmezse zarar ederiz. Biz çok yüksek rakamlara satma derdinde değiliz. Tüketiciyi de düşünmek zorundayız. Hem üretici emeğinin karşılığını alsın hem de tüketici uygun rakamlara sebze tüketsin istiyoruz. Devletimizden destek istiyoruz. Biz üretme taraftarıyız ve destek bekliyoruz` dedi.

