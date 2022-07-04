Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Germencik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ü.K'yi (28) İlçe Nüfus Müdürlüğünde yakaladı.
Ü.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adil makamlarca cezaevine gönderildi.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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