Delihakkı mevkisinde Ereğli Belediyesine ait alana kurulan pazara, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen satıcılar yerleşti.

Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri ile Zabıta Müdürlüğü de kurban pazarında denetim gerçekleştirdi.

Veteriner hekimler hayvanları kontrol ederken, zabıta ekipleri satıcı evraklarını inceledi.

Veteriner İşleri Müdürü Erdal Terzi, gazetecilere, alanda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığını belirterek, "Bayram bitimine kadar satış yerinde denetim, ilaçlama, dezenfeksiyon gibi çalışmalarımızı periyodik olarak sürdüreceğiz." dedi.