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Güncel
İHA 01.03.2024 11:31

Burdur Emniyeti'nden üniversiteli öğrencilere suçla mücadele eğitimi

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite öğrencilerine, suçla mücadele eğitimi verildi.

Burdur Emniyeti'nden üniversiteli öğrencilere suçla mücadele eğitimi
[Fotograf: İHA]

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının 2. döneminin başlamasıyla birlikte Burdur Emniyet Müdürlüğü tarfından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir öğrenim görmesi amacıyla “Geleceğiniz Geleceğimizdir” Projesi çerçevesinde suçla mücadele eğitimi verildi.

Çeşitli uygulamalarla öğrencilerin hem bilgilendirilmesini hem de emniyet ile olan ilişkilerinin arttırılmasını sağlayan ekipler dağıttıkları broşürlerle de bu bilgilerin öğrenciler arasında yayılmasını da sağladı.

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