Zabıta Müdürü Erkan Hergül, kar nedeniyle vatandaşların sorun yaşamaması için ekiplerin özveriyle çalıştığını söyledi.

Vatandaşların yoğun kullandığı kaldırımlar ve yolların kardan temizlendiğini belirten Hergül, şunları kaydetti:

"Kış için tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Yağışların ardından ekiplerimiz harekete geçti. Karla mücadele sezonunu sorunsuz geçirmek için araç sayımızı artırdık. İş makinelerimiz ve karla mücadele ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Bu akşam kar yağışının durmasıyla ilçedeki cadde, sokak ve kaldırımların temizliğine başlandı. 4 kepçe, greyder ve 3 kamyonla çalışmalarımız devam ediyor."