Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 07:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl-Elazığ kara yolunda kar ve sis etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Bingöl-Elazığ kara yolunda kar yağışı ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kara yolunun Kuruca köyü mevkisinde görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü.
Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahta kar temizleme araçlarıyla çalışma yürüttü.
Yolçatı köyünde de etkisini sürdüren kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.
Etiketler: Bingöl Kar Yağışı Ulaşım
Son Haberler
- 08:22
- 07:59
- 07:52
- 07:53
- 07:43
Sıradaki Haber
Malatya'da ava gittiği kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz