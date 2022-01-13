Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 07:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da ava gittiği kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da birlikte ava gittiği kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı cezaevine gönderildi.
Malatya'da C.G. ile H.H.T, Arguvan ilçesine bağlı Koçak Mahallesi'nde ava çıktı.
Arazideki sazlık alanda H.H.T'nin tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği C.G, olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri, olay yerini terk eden şüpheli H.H.T'yi av tüfeği ile yakaladı.
H.H.T, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Malatya Jandarma Genel Komutanlığı
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