Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Buğday ve arpa alım fiyatı ne kadar 2022? TMO alım fiyatlarını güncelledi...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "TMO alım fiyatlarının ton başına buğdayda 400 lira, arpada ise 200 lira artırılmasına ve hububat alım primlerinin temmuzdan itibaren ödenmesine karar verilmiştir." dedi.
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