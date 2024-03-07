Parçalı Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 07.03.2024 15:35

Bu yıl yüzlerce koyun ikiz doğurdu

Şırnak'ta bu yıl yüzlerce koyun ikiz doğurdu. Verimli geçen yıl besicilerin yüzünü güldürdü.

Bu yıl yüzlerce koyun ikiz doğurdu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde yaz kış kalan aileler keçi ve koyunları için çetin geçen kış aylarını atlatmaya çalışıyor.

Yüksek rakımlı yaylada kalan ailelerin koyunları bu yıl ikiz doğurdu. Soğuk hava nedeniyle yüzlerce kuzu 5 ay boyunca ahırlarda bekletilecek.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Bu yıl çok verimli geçti"

Besici Kaya Aslan, koyunların hepsinin ikiz doğurduğunu ancak hastalık nedeniyle bazı kuzuların telef olduğunu belirtti.

Aslan, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde hastalıklara karşı önlem alıp aşı çalışmaları yaparak hastalıkların önüne geçmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Yaylada kalıyoruz. Bu yıl çok verimli geçti, koyunların hepsi ikiz doğurdu. Ahırda bir bölmede besliyoruz kuzuları. Kış ayları boyunca buradan çıkarmıyoruz. Bazı kuzularımız telef oldu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Bu yıl verimli geçti, çok şükür'' dedi. 

ETİKETLER
Şırnak Hayvancılık
Sıradaki Haber
Isparta'da hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:01
Kurtulmuş: TBMM iç tüzüğü değişmeli
15:42
İsrail'in teslim ettiği 47 Filistinlinin cenazesi Gazze'de toplu mezara defnedildi
15:41
Katar: İsrail'in Yahudileştirme politikası iki devletli çözüm için ciddi tehdit
15:28
Merkez Bankası rezervleri 131 milyar dolar oldu
15:40
Ramazan ayı öncesi 10 ilde market denetimi
15:26
Depremzede kadınlar katıldıkları kurslarda sosyalleşiyor
İsrail'in katlettiği onlarca Filistinlinin cenazesi toplu mezara defnedildi
İsrail'in katlettiği onlarca Filistinlinin cenazesi toplu mezara defnedildi
FOTO FOKUS
İstanbul: Çatışma çözümünde dünya başkenti
İstanbul: Çatışma çözümünde dünya başkenti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ