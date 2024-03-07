Bu yıl yüzlerce koyun ikiz doğurdu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde yaz kış kalan aileler keçi ve koyunları için çetin geçen kış aylarını atlatmaya çalışıyor.

Yüksek rakımlı yaylada kalan ailelerin koyunları bu yıl ikiz doğurdu. Soğuk hava nedeniyle yüzlerce kuzu 5 ay boyunca ahırlarda bekletilecek.

[Fotoğraf: İHA]

"Bu yıl çok verimli geçti"

Besici Kaya Aslan, koyunların hepsinin ikiz doğurduğunu ancak hastalık nedeniyle bazı kuzuların telef olduğunu belirtti.

Aslan, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde hastalıklara karşı önlem alıp aşı çalışmaları yaparak hastalıkların önüne geçmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Yaylada kalıyoruz. Bu yıl çok verimli geçti, koyunların hepsi ikiz doğurdu. Ahırda bir bölmede besliyoruz kuzuları. Kış ayları boyunca buradan çıkarmıyoruz. Bazı kuzularımız telef oldu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Bu yıl verimli geçti, çok şükür'' dedi.