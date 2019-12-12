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Boşanma aşamasındaki karısının otomobilini yaktı12 Aralık 2019 Perşembe 14:30 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 14:32
Samsun'un İlkadım ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısının otomobilini ateşe veren kişi, çektiği görüntüleri de eşine gönderdi.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, M.K, boşanma aşamasında olduğu kocası H.K'nin otomobilini kaçırdığını ve kendisine yakacağını söylediğini belirterek polise ihbarda bulundu.
Otomobili kaçıran H.K, Ataköy Mahallesi'nde yol kenarına çektiği aracı ateşe vererek görüntülerini WhatsApp üzerinden karısına gönderdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Olay yerinden kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
M.K. hakkında ise koruma tedbirleri uygulandı.
Kaynak: AA